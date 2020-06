Les travailleurs du CHU Brugmann et du CHU Saint-Pierre se mobiliseront aujourd'hui et demain.

"On déconfine à grande vitesse mais on ne refinance toujours pas la santé. Après les applaudissements et les nombreux témoignages de sympathie, le temps de la reconnaissance concrète est venu." Le ton est donné, tant pour la CGSP que la CSC Services publics. Les deux syndicats mèneront deux actions avec le personnel des hôpitaux Iris ces mardi et mercredi.

"Alors que nos revendications étaient nombreuses et légitimes avant la pandémie, elles reviennent au-devant de la scène avec acuité. Nous exigeons des niveaux de pouvoir fédéral et régional, un refinancement du secteur pour assurer des soins de qualité, des barèmes décents, une charge de travail acceptable, des formations de qualité, un encadrement suffisant…pour rendre une réelle attractivité aux nombreuses professions de la santé. Nous voulons travailler et soigner dans des bonnes conditions", expliquent les syndicats dans un communiqué.

Les travailleurs du CHU Brugmann et du CHU Saint-Pierre se mobiliseront deux jours durant. Aujourd'hui, à 12h30 devant le CHU Brugmann et demain à la même heure dans la cour du CHU Saint-Pierre.