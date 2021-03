confie Carlos. Le Chilien de 52 ans vient d'intégrer l'atelier de formation de Cyclo, quai des charbonnages à Molenbeek-Saint-Jean. Il est arrivé à Bruxelles l'année dernière

En effet, les nouveaux apprentis sont arrivés ce mois-ci. "A Cyclo, nous intégrons les apprentis par groupe de huit, deux fois par an, en mars et en novembre, explique Nadia Belalia, coordinatrice d'insertion socio-professionnelle à Cyclo. Ils restent quatre mois en formation en continue dans l'atelier encadrés par trois formateurs. Chacun est à son poste avec son matériel. Les encadrants effectuent des démonstrations théoriques. Il leur montrent les vélos, les différentes pièces détachées du vélo. Ils s'exercent sur de vraies bécanes. Ils les montent et démontent". Les bicyclettes sur lesquelles ils s'exercent ont été données à Cyclo.

En plus des cours de mécanique, les huit apprentis suivent des cours théoriques. "C'est pour acquérir des compétences transversales comme l'accueil, la gestion des conflits ou le service client, souligne Nadia Belalia. Ce sont aussi des choses que les employeurs recherchent". "Ils ont aussi des cours de néerlandais et d'informatique", ajoute Freia Van Hee, gestionnaire de l'économie sociale à Actiris.

Au bout des quatre mois de formation, ils partent en stage dans l'un des ateliers de Cyclo où ils sont toujours supervisés et accompagnés. Pour Cyclo, cette formule est possible grâce au nouveau dispositif d'Actiris EcoSoc. Cyclo qui est reconnue comme entreprise sociale, bénéficie, à l'instar de 124 autres entreprises dites d'économie sociale, a été mandatée par Actiris pour cette mission d'insertion. Elles ont accès à plus de 1200 emplois et bénéficient d’une prime de transition de maximum 33 000 euros par an pour une période de deux ans ou d’une prime d’insertion de maximum 10 000 euros par an pour une période de cinq ans.

Freia Van Hee d'Actiris décrit le dispositif : "Concrètement Ecosoc est une nouvelle mesure destinée à un public fragilisé, les chercheurs d'emploi éloignés du marché du travail comme les chômeurs de longue durée, les personnes sans diplôme ou avec des diplômes qui ne sont pas reconnus en Belgique, avec un accompagnement spécifique pour les ex-détenus et les personnes porteuses de handicap. Les seules conditions est d'être inscrit à Actiris et résident de la Région bruxelloise. L'idée est que ces personnes apprennent vraiment un métier. On ne demande pas qu'ils aient les compétences, au contraire. Juste la motivation. Au bout de deux ans, ils sont prêts à intégrer le marché du travail".

"Il arrive très souvent que les apprentis du début du cursus restent chez nous et intègrent l'un de nos neuf ateliers, ajoute Nadia Belalia . Plein de chefs d'ateliers viennent de l'insertion".