L'office bruxellois de l'emploi propose désormais un service de matching automatique basé sur les compétences.

Ce lundi, la première phase du plan de déconfinement a débuté. Certaines entreprises sont à nouveau actives. Des travailleurs, jusqu’ici en chômage économique, ont repris le chemin du travail. Des employeurs doivent recruter en urgence. Parallèlement à cela, le Covid-19 a mis un terme à cinq années et cinq mois de baisse successive du chômage.

Dans ce contexte difficile, Actiris franchit un nouveau cap dans sa digitalisation. Après être passé à un service 100% numérique pendant cette période de confinement, l’office bruxellois de l’emploi lance le matching automatique sur base des compétences. Concrètement, grâce à deux nouveaux outils, une meilleure correspondance peut être faite entre les besoins des employeurs et le profil des chercheurs d'emploi.

My Actiris est la plateforme numérique dédiée aux chercheurs d’emploi. Inscription, profil, recherches sur le marché du travail : l'entièreté de leur parcours s'y trouve. Les chercheurs d'emploi sont désormais invités à remplir leur dossier sur ordinateur, tablette ou sur smartphone en mettant en avant leurs compétences. En complétant au mieux leur dossier, ils recevront directement des offres d'emploi qui correspondent à leur profil. Des offres basées sur leur formation et leurs compétences, mais aussi sur leurs préférences.

A côté de cela, une nouvelle plateforme s'adressant aux employeurs vient d'être lancée : My select Actiris. Les employeurs peuvent désormais diffuser en temps réel et gratuitement des offres d'emploi de manière autonome et simplifiée. Ces offres bénéficient d'une visibilité plus importante sur le nouveau site web d'Actiris. Cette plateforme est la plus grande base de données de talents bruxellois. Elle permet un matching automatique sur base des compétences recherchées : l'employeur reçoit directement les profils qui correspondent à sa recherche et peut ensuite prendre contact via e-mail ou par téléphone avec ces candidats.

En cette période de crise sanitaire, certains employeurs ont un besoin urgent de collaborateurs supplémentaires. Ils sont invités à mentionner le #COVID19 dans le titre de la fonction lorsqu'ils publient leur offre d'emploi sur My Select Actiris. "Ce hashtag a un impact important sur la visibilité de l'offre auprès des chercheurs d’emploi, mais également auprès de nos consultants. Jusqu'ici, nous avons reçu 779 offres #COVID19, notamment dans les secteurs des soins de santé, de l'alimentaire et du commerce."

"Nous devons continuer à améliorer les outils au service des chercheurs d'emploi et des employeurs bruxellois en ne laissant personne de côté. C'est une question d'égalité des chances", estime le directeur général d'Actiris, Grégor Chapelle.

"Auparavant les chercheurs d’emplois étaient présentés en fonction de leurs titres, diplômes et certificats. Or, les employeurs ne cherchent pas des diplômes mais des talents. Dès maintenant, grâce à My Actiris et My Select Actiris, le matching ne se fera plus sur base des diplômes mais des compétences. L’objectif : la bonne personne au bon endroit, dans les meilleurs délais", conclut le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de la Transition numérique Bernard Clerfayt (Défi).