Apprendre le néerlandais ou l'anglais en deux clics sur son téléphone. C'est ce que devrait permettre l'application Brulingua d'Actiris, l'Office régional bruxellois de l'emploi.

La plateforme Brulingua qui permet d'apprendre quatre langues français, anglais, néerlandais et allemand à tous les niveaux est accessible gratuitement à l’ensemble des Bruxellois depuis 2018. Au total, 61.549 personnes s’y sont inscrites.

Pendant le confinement, Le nombre de nouveaux inscrits a plus que doublé, de même que le temps de connexion passé sur la plateforme. Beaucoup de Bruxellois ont mis ce temps à profit pour améliorer leurs connaissances en langues. « C’est un excellent signal, commente Grégor Chapelle, directeur général d’Actiris. « Nous voulons les encourager à poursuivre sur leur lancée. Brulingua, en ligne ou via l’application, est une solution. Il est aussi possible de tester son niveau de connaissance dans les espaces langues d’Actiris et de bénéficier de chèques-langues pour suivre une formation.

"Et s’il ne fallait donner qu’un chiffre pour convaincre celles et ceux qui hésitent encore : une étude de view.brussel, l’Observatoire bruxellois de l’Emploi et de la Formation, a calculé que les chances d’obtenir un emploi augmentent de 34 à 46% pour les chercheurs d’emploi qui connaissent la deuxième langue nationale», souligne Grégor Chapelle.

Avec le développement cette application, entièrement gratuite, Actiris espère inciter encore davantage de Bruxellois à se lancer dans une nouvelle aventure linguistique. En effet, à Bruxelles, une offre d’emploi sur deux exige des connaissances linguistiques. L’apprentissage des langues est donc une étape importante pour l’accès à l’emploi.

C'est ce que rappelle Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi : « La crise économique qui s’annonce aura pour conséquence une contraction des offres d’emploi et une augmentation du nombre de chercheurs d’emploi. L’acquisition de nouvelles compétences, notamment linguistiques, doit devenir un passage obligé pour les chercheurs d’emploi afin d’augmenter leur attractivité auprès des employeurs".

Entièrement gratuite, l'application est disponible sous Android et IOS, et offre un contenu remanié et modernisé. Pour motiver l’utilisateur, Brulingua favorise le microlearning, une approche pédagogique basée sur des leçons plus courtes et des missions à accomplir. L’accent est mis sur des actions à réaliser telles qu’écrire une lettre de motivation ou un CV ou encore répondre à un entretien d’embauche