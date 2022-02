Le projet est en test depuis 2019 dans plusieurs maisons de l’emploi.Actiris ouvre donc son premier centre pour les “Co-searchers”, des demandeurs d’emplois qui souhaitent être épaulés par des pairs. Basé au BeCentral, le campus digital de la gare centrale de Bruxelles, le site est ouvert à tous les chercheurs d’emploi qui souhaitent “s’entraider” dans leurs démarches.

“Nous nous sommes motivés les uns les autres.”

Présents lors de l’inauguration, Vincent et Andréa, ont participé aux ateliers en 2020. “Je me suis rendue compte qu'il est parfois plus facile de parler de ses rêves, de ses besoins professionnels ou de ses valeurs à d'autres personnes qui sont dans une situation semblable qu'à son propre entourage.”

Avec ce centre entièrement dédié, Actiris souhaite toucher les chômeurs de longue durée. En 2020, 70 % de Cosearchers étaient au chômage depuis plus d’un an. “Redonner confiance, rompre l’isolement et développer des compétences essentielles pour le marché de l’emploi, telles que la créativité, le travail en équipe ou encore le networking…” voilà les objectifs de ce nouveau centre.