Le WHalll organise le 9 février une soirée “Les jeunes et le climat“. Au programme : diffusion du documentaire “On a le temps” de Luc Dechamps et échanges avec Adélaïde Charlier et des acteurs locaux.

Le film revient sur les mobilisations de 2019 des jeunes pour le climat. Le réalisateur avait alors recueilli leurs questionnements. “Une rencontre intergénérationnelle percutante qui démontre qu’il ne s’agit pas seulement de cris et de revendications”, détaille le WHalll

La projection est limitée à 200 personnes et la participation aux ateliers d’échanges à 50.