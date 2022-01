La Ville de Bruxelles a dégagé un budget de 700 000 euros pour organiser le déménagement de 1 700 fonctionnaires et autant de matériel dans son tout nouveau bâtiment Brucity. Ce déménagement hors norme devrait avoir lieu au mois de décembre de cette année. La Ville de Bruxelles veut en faire un déménagement exemplaire sur le plan environnemental. Le marché lancé par l'autorité publique met en effet l'accent sur la réutilisation, le réemploi et le recyclage du mobilier. Il s'agit également de déménager les archives

"L'objectif est de ne rien jeter à la décharge. En tout cas le moins possible", assume l'échevin en charge du dossier Benoit Hellings (Ecolo), qui vise le réemploi de 15% du matériel de bureau (chaises, armoires, bureaux, etc.) par la Ville de Bruxelles. Le reste sera recyclé. Comment ? "Nous prévoyons quatre processus", poursuit l'édile. Primo, une partie du mobilier sera réutilisée dans le Brucity après avoir subi un "upcycling". "Ce mobilier, en bon état, ira dans les salles de réunion, dans le réfectoire, etc."

Deuzio, "certains meubles pourraient être utilisés dans d'autres bâtiments de l'administration communale". Tertio, ils pourraient être réutilisés par des ASBL, des clubs de sports, Bravvo, etc. par exemple. Enfin, le mobilier restant en bon état mais non encore utilisé ira dans les filières de réutilisation (Petits Riens, etc.) et, le cas échéant, de recyclage. "Nous cherchons un opérateur qui peut faire ça", explique Benoit Hellings. L'entreprise devra également marquer des points en termes de transport (CNG ou autre solution originale). "La partie environnementale du déménagement vaut pour un tiers des points", prévient l'Ecolo.

Un premier volet "achat de mobilier" a été voté par le conseil communal bruxellois au début de l'année passée. Il se monte à plus de 8 millions d'euros, réparti en huit lots. "Ce montant a été calculé sur base de quantités présumées. On ne va pas commander pour autant de meubles. Tout le mobilier que l'on pourra réutiliser dans Brucity nous permettra de ne pas en commander du neuf." A titre d'exemple, le lot 2 concernant l'achat de chaises est fixé à 1,81 million d'euros. "Si l'on récupère des centaines de chaises et qu'on les réutilise dans les salles de réunion par exemple, cela nous permettra de ne pas commander autant de chaises neuves."