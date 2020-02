Le pouvoir subsidiant - la région bruxelloise - ne s'est pas porté partie civile. "Mais nous pouvons le faire plus tard à tout moment si nécessaire".

Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire à l'encontre du dossier concernant l'ancien directeur sportif de l'Ecole des Jeunes de l'Union saint-gilloise et échevin des Sports à Molenbeek Abdellah Achaoui. "Nous pouvons vous confirmer qu’une information judiciaire est en cours", a assuré le parquet de Bruxelles ce mercredi. Ceci confirme les propos tenus par le ministre bruxellois des Finances et du Budget Sven Gatz (Open-VLD) avant-hier en commission Finances du parlement bruxellois. Le libéral néerlandophone avait ainsi déclaré : "Il n'est pas d'usage au stade actuel de l'enquête judiciaire d'être notre partie civile, nous pouvons le faire plus tard à tout moment si nécessaire".

Sven Gatz rappelle par ailleurs que "contrairement à ce que relate l’article du magazine Médor, la Région n’a pas montré, l’année passée, de signes d’embarras concernant le versement d’une subvention à l’ASBL École des Jeunes de l'Union saint-gilloise. Les années précédentes, une subvention a été accordée à la société coopérative et une autre à l’ASBL, chaque organisation portant des projets complémentaires mais distincts. En 2019, l'administration a soulevé une question quant à la pertinence de financer une coopérative, pour des questions de codes économiques et de respect de la nomenclature européenne. C’est pourquoi il a été décidé, lors du dernier appel à projets en date, de ne plus financer que l’ASBL École des jeunes et d’arrêter les subventions à la coopérative du club. Il ne s’agissait pas d’un "embarras", mais d’une harmonisation des pratiques tenant compte des codes économiques."

Enfin, Sven Gatz confirme que le "règlement de la subvention accordée à l'Ecole des Jeunes de l'Union exclut la possibilité de les utiliser pour le paiement des frais de personnel pendant la saison 2019-2020". L'administration régionale a d'ailleurs écrit à l'Union saint-gilloise à la demande du cabinet Gatz afin d'avoir plus d'explications sur les 500 euros mensuels versés à Abdellah Achaoui. "Dans notre lettre, nous demandons donc des éclaircissements à ce sujet, avec documents et arguments. Les règles de subvention interdisent l'utilisation de subventions pour payer les frais de personnel. Ce point et les autres points du règlement n'ont pas été violés lors des précédentes subventions accordées à Union. Cependant, la question a été posée concernant la subvention accordée pour la saison 2019-2020."