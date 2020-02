Trois échevins PS de Molenbeek dans l'oeil du cyclone de l'opposition.

L'opposition molenbeekoise a réussi à faire convoquer un conseil communal extraordinaire, le mardi 11 février prochain. Il s'agit d'une première depuis que Catherine Moureaux gère la commune de Molenbeek. Pour pouvoir convoquer un conseil communal, il faut impérativement obtenir la signature de 15 conseillers communaux. Le PTB, le CDH, Défi, Ecolo, un indépendant et le parti repris par Michel Eylenbosch sont à la manœuvre.

"Depuis une semaine, plusieurs médias dévoilent des éléments interpellants à propos de l’échevin molenbeekois Abdellah Achaoui. On y découvre un cumul de fonctions et de rémunérations" , remarque le communiqué. "Cette situation interpellante a des conséquences sur la gestion de notre commune et sur son image. Pour faire toute la clarté, les différents partis de l’opposition ont déposé ce lundi 3 février une demande de convocation d’un conseil communal extraordinaire. Celui-ci aura lieu le mardi 11 février à 19h. C’est la première fois de la mandature que l’actualité impose une telle démarche."

Ce conseil communal extraordinaire ne concerne pas que le dosser Achaoui. Le cas de l'échevin des Sports Jamel Azaoum dans le cadre d'une dénonciation pour harcèlement et celui du tapis rouge seront également abordés. Sur ce dernier point, l'opposition dénonce l'achat pour quasi 30 000 euros d'un tapis rouge de 2 000 mètres de long et de décorations de Noël sans marché public et quinze jours avant la décision du collège échevinal.

Ce tapis a été installé sur les trottoirs de la chaussée de Gand ainsi que ceux de la rue de Ribaucourt. " C'est un collaborateur de l'échevin qui a acheté les 2 000 mètres de tapis à 4 euros le mètre sans passer par un appel à projets, mais en faisant direcement appel à deux associations de commerçants pour camoufler le tout" , déclarait le conseiller communal Ahmed El Khannouss (CDH) à l'époque. "J'ai dès lors fait les vérifications d'usage et il s'avère effectivement que toutes les règles légales ont été enfreintes." L'échevin incriminé Amet Gjanaj évoquait quant à lui "une tempête dans un verre d'eau".