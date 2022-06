Comme d’autres entités wallonnes, les communes de Kraainem et Wezembeek-Oppem ont décidé légiférer pour protéger la faune des jardins

La zone de police Wokra, qui regroupe les deux localités à facilités, a adapté son règlement de police. "Afin de protéger les hérissons et les grenouilles, l’utilisation de tondeuses-robots est interdite entre 18 h et 9h", peut-on lire dans le règlement. Ceux qui ne respectent pas la mesure s’exposent à une amende administrative de 150€.

Rappelons que l’utilisation des tondeuses et autres engins à moteur n’est autorisée qu’entre 8h et 20h, et est interdite le dimanche et les jours fériés dans la zone.