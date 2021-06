Dimanche 09 mai à 18h30, deux personnes ont été agressées et volées dans l'Interparking ‘Grand Place' de la rue du Marché aux Herbes à Bruxelles. La police lance un avis de recherche contre deux suspects.

Voici les faits : ils ont suivi les victimes alors qu'elles entraient dans le parking. Elles ont été attaquées au moment où l'une d'elles sortait son portefeuille alors qu'elles se trouvaient au guichet de paiement automatique. Pendant qu'un des suspects lui arrachait son portefeuille des mains, il lui volait également sa montre. L'autre suspect a volé la montre de l'autre victime. Par la suite, ils se sont enfuis avec leur butin de plus de 30 000 euros en direction de la place d'Espagne.

Le suspect 1 est âgé de 25 à 30 ans et mesure environ 1,75 m. Il est de type nord-africain, a les cheveux noirs coupés court et rasés sur les côtés. Au moment des faits, il portait une veste sans manches bleu foncé, un pull foncé avec un logo blanc, un jeans foncé et des chaussures de sport noires.

Le suspect 2 est âgé de 20 à 25 ans et mesure environ 1,70 m. Il est de type nord-africain et à de courts cheveux noirs. Au moment des faits, il portait une chemise bleue, un pantalon foncé et des chaussures de sport noires.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.