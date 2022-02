Le prévenu ne s'est pas présenté pour la défense il y a deux semaines, il aurait "oublié qu'il y avait une audience", mais bien pour le verdict. Conclusion: douze mois de prison avec sursis pendant cinq ans, à noter qu'il n'avait pas d'antécédent, rapporte La Capitale.

L'homme est coupable d'avoir, avec deux amis, agressé un homme qui les aurait regardés d'un mauvais oeil. Après avoir proposé à leur victime de s'isoler pour se battre, celle-ci (qui se promenait avec sa copine) a tenté de quitté les lieux. Mais le groupe d'agresseurs les a suivi jusqu'à la station Mérode où la tension est encore montée d'un cran, et une empoignade a eu lieu. Une bagarre éclate, et les trois suspects infligent des coups à la victime, un des agresseurs était armé d'un marteau brise-glace.

La victime est finalement rentrée chez elle en métro avant de revenir sur place, déposer plainte et prévenir la police. Les suspects ont pu être retrouvés et entendus par les forces de l'ordre et reconnaissent les faits. Il se justifient notamment par le fait d'avoir voulu impressionner la copine de la victime, témoin de la scène.

Après la scène de coups, la victime est parvenue à rejoindre un métro et rentrer chez elle. Quand son frère a vu son état, les deux hommes sont retournés à Mérode, afin de déposer plainte disent-ils. Sur place, ils sont directement tombés sur une patrouille de police et ils ont pu donner le signalement des suspects. Si Bilal A., est condamné par défaut, il peut toujours faire appel à sa condamnation.