Lundi soir, vers 21 h 12 , les pompiers de Bruxelles ont envoyé deux ambulances et deux services mobiles d’urgence et de réanimation (Smur) rue Auguste Orts, à deux pas de la Bourse. Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles nous confirme avoir été appelé pour “des coups de couteau.” Deux personnes ont été prises en charge par les ambulances. L’une d’elles a été envoyée à l'hôpital Saint-Jean et l’autre à Saint-Pierre. La police confirme également une intervention sans donner plus de détails. Les jours des deux protagonistes ne sont pas en danger.