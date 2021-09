Agression de cinq policiers à Molenbeek : pas de prison pour le suspect mais une détention préventive sous bracelet électronique Bruxelles Arnaud Farr L’homme âgé de 40 et combattant MMA avait blessé cinq policiers lundi matin lors d’un banal contrôle routier. © D.R.

L’agresseur des cinq policiers à Molenbeek a été entendu ce mercredi matin par un juge d’instruction. Selon nos informations, le juge a requis la détention préventive sous bracelet électronique. Il ne va donc pas en prison mais reste en détention sous bracelet électronique dans le domicile de sa mère où il vit.



Selon nos informations, l’agresseur est défendu par les avocats Me Yannick De Vlaemynck et Me Michel Degrève.



Pour mémoire, l’homme a mis au sol cinq policiers lundi matin au niveau de la chaussée de Gand à Molenbeek suite à un contrôle routier auquel il a refusé de se soumettre. Cinq agents de police ont été blessés.

L’homme âgé de 40 ans est un combattant MMA, connu des services de police. Il a notamment déjà effectué plusieurs séjours en prison. Il est divorcé depuis le mois de janvier dernier.