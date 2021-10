La situation dans la gare du Nord et ses alentours devient hors de contrôle. Vendredi dernier, une bagarre a éclaté entre des migrants. L’un d’entre eux a été tabassé par une dizaine d’autres. Quelques heures plus tard, une autre victime a été blessée au couteau dans un bus de la société De Lijn à hauteur de la place du Nord. Ses jours ne sont plus en danger.

" L’agression s’est déroulée vers 16 h mais l’intervention a été rendue compliquée car nous ne disposons pas d’assez de moyens de défense ", fustige un agent de Securail qui était sur place au moment des faits. " On ne dispose que d’une paire de menottes et d’un spray avec des conditions d’utilisation très restrictives. C’est fort peu quand on sait que les agresseurs étaient munis de tessons de bouteilles et de couteaux. On en a marre, c’est systématique !"

(...)