Au cours de l’année 2021, 14 cas d’agressions par un tiers à l’encontre du personnel communal de la Ville de Bruxelles ont été rapportés, apprend-on dans la réponse de l’échevine des Ressources Humaines Faouzia Hariche (PS) à une question écrite de la conseillère d’opposition et députée régionale Bianca Debaets (CD&V). Parmi ces 14 victimes, douze sont des femmes.

Ce chiffre global d’agressions du personnel communal bruxellois est stable par rapport à l’année précédente (14 cas aussi en 2020). En 2019, ce sont cependant 40 déclarations qui ont été enregistrées par les services de la Ville, contre 9 en 2018.

Sur ces 14 cas de 2021, on dénombre 10 “agressions psychiques”, deux cas d’”agressions physiques” et deux cas mêlant les deux catégories.

Surtout auprès des guichetiers

C’est surtout le département démographie de l’administration bruxelloise qui est touché par les agressions : 9 guichetiers, un assistant administratif et un assistant social de ce service ont été victimes de ces faits de violence. Trois membres du département d’instruction publique, dont deux professeurs, ont également subi des agressions.

Les accidents de travail s’élèvent quant à eux à 17 en 2021. Ils étaient au total 9 en 2020, 27 en 2019, 9 en 2018 et 11 en 2017. C’est ici le département instruction publique qui est le plus touché, avec sept cas, suivi par les départements affaires économiques, travaux de voirie, et ressources humaines. Ces accidents de travail ont au total entraîné 681 jours d’incapacité de travail.