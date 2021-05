Cureghem invivable à cause de la drogue et des agressions : "nous ne parvenons pas à trouver de solution", déplore le bourgmestre d'Anderlecht Bruxelles A. F. © DR

De nombreuses personnes sans-papier, chassées de la gare du Midi, se retrouvent du côté de la gare Clémenceau. Les riverains constatent un sentiment d'insécurité grandissant et déplorent le laxisme de la police. "Deux jeunes étaient en train d’agresser un homme de 92 ans ! Je suis intervenu et ils s’en sont pris à moi. J’ai appelé la police qui a raccompagné l’homme, paniqué, à son domicile. Un jour, il va y avoir un meurtre et ce n’est pas faute d’avoir prévenu !"