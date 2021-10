Les bars Waff et El Café, situés dans le quartier du Cimetière d'Ixelles, sont dans la tourmente depuis qu'un membre du personnel est visé par de nombreux témoignages apparus sur les réseaux sociaux faisant part de viols et d'agressions sexuelles.

Ces témoignages se multiplient en effet, dénonçant des actes qui se seraient déroulés dans ces deux bars, mais également dans d'autres établissements bruxellois. Une marche s'est tenue jeudi soir pour soutenir les victimes.

Face à la tournure des événements, Sarah Schlitz (Ecolo), secrétaire d’Etat à l’égalité des genres et des chances, a convoqué une réunion d'urgence au fédéral, qui se tiendra mercredi prochain. Selon Le Soir, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden seront conviés à cette réunion, en vue "d’analyser la situation à Ixelles pour voir l’étendue du problème, et l’élargir d’un point de vue fédéral dans la lutte contre les agressions sexuelles, en particulier dans les lieux de fête".

Toujours d'après nos confrères, le bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis, ne compterait pas actuellement fermer les deux bars incriminés.