En début de semaine, un témoignage décrivant une agression sexuelle au GHB qui serait survenue samedi dernier dans l'enceinte de la boite de nuit a suscité de nombreuses réactions sur Instagram. La personne qui le publie via le compte "Balance ton bar" est témoin de la scène: "Aux toilettes, nous tombons sur une fille qui n'a pas du tout l'air d'aller bien. Elle ne sent plus du tout son corps et on comprend immédiatement qu'elle a été droguée au GHB." Après avoir sorti la jeune fille en détresse de la boite de nuit, les jeunes filles pointe déjà du foigt le comportement agressif de l'équipe du Fuse. "On demande trois fois qu'elle reçoive de l'eau. Ils arrivent avec une bouteille quasi vide en ricanant que celle-ci n'a pas été droguée."

10.000 likes sous la publication plus tard, le Fuse a réagi dans les commentaires et, quelques jours plus tard, via un communiqué.