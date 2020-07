Cette année, l'Aïd el-Kébir (la Fête du Mouton) a lieu entre le 30 juillet et le 3 août. Depuis quelques années et jusque 2023, la plus importante fête de la communauté musulmane se déroule en été. Nombre de musulmans bruxellois passent une partie de leurs vacances dans leurs familles, soit au Maroc soit en Turquie, pays d'origine des deux plus grandes communautés musulmanes de Bruxelles. Elles et ils fêtent donc l’Aïd el-Kébir dans ces pays, raison pour laquelle aucun abattoir temporaire n’est aménagé à Bruxelles depuis cette date.