"Je ne cherche pas de visibilité, je suis à son service", assure celui qui avait lancé un parti à la droite du MR.

Alex Vizorek ne croyait peut-être pas si bien dire lorsqu’en 2016 il qualifiait Alain Destexhe de "Zemmour belge". L’ex-sénateur et député bruxellois est depuis sorti de l’actualité, après sa mise en retrait de la politique en 2019.

Son silence médiatique a pourtant été troublé ces dernières semaines par son activité intense sur les réseaux sociaux, avec pour fil conducteur le soutien à Éric Zemmour, candidat à l’élection présidentielle française crédité de 13 % d’intentions de vote. Il s’agit de plus qu’une manifestation de sympathie. "J’aide Éric Zemmour dans sa campagne depuis septembre, en tant que responsable du courrier. Je m’occupe de toutes les lettres qui lui arrivent, nous sommes plusieurs à faire cela. On trie par sujet, on lui en montre certaines, on fait des synthèses, on rédige des projets de réponse. Nous répondons en notre nom propre, en tant que collaborateurs d’Éric Zemmour. Il a décidé que c’était plus honnête, alors que beaucoup de politiques font répondre leur équipe en leur nom", nous indique Alain Destexhe.

(...)