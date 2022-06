"On a profité des jours fériés sans stationnement pour faire un bon tour le long de la chaussée de Vilvorde. Le temps que l’on termine et que l’on revienne, de nouveaux dépôts avaient déjà été déversés". Cette bataille sans fin que nous explique un agent de Bruxelles Propreté, "ne peut plus durer. Certains voient le retrait des dépôts comme un service," déplore Alain Maron (Écolo). Chaque lundi, le plus gros jour de la semaine, les agents de Bruxelles propreté récoltent 11 t de dépôts clandestins. En 2020, 1 331 t ont été récoltées par l’agence qui ne gère que les voiries régionales.