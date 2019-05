Concernant les centres commerciaux Woluwe Shopping Center, Docks Bruxsel et Westland Shopping Center qui ont été ciblés vendredi en fin de journée par une alerte à la bombe, les recherches effectuées par des services spécialisés au Woluwe Shopping Center ne font état d'aucun signe de danger, a indiqué samedi matin Michaël Jonniaux, le chef de corps de la police de la zone Montgomery (Etterbeek, Woluwe-St-Lambert et Woluwe-St-Pierre).

Pour Docks Bruxsel, les recherches ont été interrompues en soirée et ont recommencé en matinée. A la reprise, bien avant l'ouverture du centre commerical, "il y avait encore 60 magasins à vérifier", a expliqué Olivier Slosse, porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles (Bruxelles, Laeken, Haren, Neder-over-Heembeek et Ixelles). "Il faut pouvoir avoir accès à tous les endroits et certains responsables de magasins n'étaient plus sur place hier soir."

Le Parquet de Bruxelles donnera les résultats des recherches une fois que celles-ci seront terminées dans les 3 centres commerciaux.

Le premier centre évacué était le Woluwe Shopping Center. L'exploitant de Docks Bruxsel a également demandé l'évacuation du lieu par mesure de prudence. Au Westland Shopping Center, comme l'heure de fermeture approchait, il n'y a pas eu d'évacuation proprement dite. Les nouvelles entrées ont été interdites et des contrôles de sécurité été effectués.