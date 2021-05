Child Focus a lancé un avis de recherche concernant la disparition d'un jeune garçon. Ali Jaka a disparu le 14 mai dernier, voici quatre jours donc, à Uccle. Ali est âgé de 8 ans. Il est de corpulence normale, a les cheveux noirs et les yeux bruns.

En cas d'informations concernant cette disparition, Child Focus demande de les contacter via le numéro gratuit 116 000, disponible 24 heures/24 et 7 jours/7, ou via l’application ChildRescue. Vous pouvez également contacter la police fédérale au numéro gratuit 0800 30 300.