"Allo ça va ?". C'est le nom de la nouvelle ligne téléphonique instaurée par la commune de Forest à destination des séniors. A l'autre bout du fil, les agents du service séniors de la commune répondent et écoutent tous les jours de 8 heures à 18 heures au 02/376.10.06 ou au 0490/14. 25. 82.

"Il ne faut pas oublier que certaines personnes âgées ont moins facilement accès aux nouveaux moyens de communications virtuels, ajoute Stéphane Roberti, bourgmestre de Forest. Les seniors sont davantage victimes de la fractures numérique. C’est pour cela que nous avons décidé de mettre en place cette ligne téléphonique "Allo, ça va ?", et prévu une large plage d’accessibilité."

Devant la recrudescence des cas, le gouvernement a annoncé des mesures coercitives qui ressemblent à un deuxième confinement. Les séniors sont les plus vulnérables face à cette épidémie mais ce sont aussi souvent les plus isolés. D'où la volonté de créer cette ligne téléphonique. En parallèle à ce service d'écoute par téléphone la commune propose un panel de services et d'assistance aux personnes âgées comme la livraison de repas à domicile en collaboration avec le CPAS, la livraison de courses et médicaments, une permanence sociale et administrative au centre pour séniors Divercity, avenue du pont de luttre, 134 (il vaut mieux appeler au 02/376 10 06 avant de s'y rendre) et un service de transport, pour les cas de force majeure.