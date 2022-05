"Plus rien cloche désormais…" Au cabinet de la secrétaire d’État chargée du Logement Nawal Ben Hamou (PS), on tente encore de positiver sur un dossier pourtant bien plus compliqué que prévu : l’allocation loyer destinée à soutenir les Bruxellois.es en attente d’un logement social. Créée par Christos Doulkeridis (Ecolo) en 2014, cette allocation loyer n’a jamais performé : une trentaine avait été octroyée la première année, 200 après trois ans. Le premier système n’a donc pas fonctionné. Il fut revu par Céline Fremault (CDH) en 2018 mais les arrêtés d’exécution n’ont jamais été votés. Nouvelle mouture, socialiste cette fois-ci… Et toujours autant de bugs.