Lumières sur la ville

On ne va pas vous mentir: la pluie devrait vous accompagner dans la découverte de cette nouvelle édition de "". Mais un selfie ou un post Instagram sur le festival des lumières bruxellois ne vaut-il pas de sortir le parapluie? Pour cette 6e édition, en plus des quartiers Royal et Européen (du parc Léopold au Cinquantenaire), Flagey pousse aussi l’interrupteur (du paquebot à l’abbaye en longeant les étangs). On rappelle le principe: près de 25 œuvres lumineuses (mapping vidéo, light show, installations interactives…) se succèdent dans des parcours qui éclairent les rues, façades et parcs. Bonus:(KBR, Musée Art & Histoire, Musée de l’Armée, CIVA, BELvue). Des visites guidées à pied ou à vélo sont prévues. Original: un " marché de la lumière " se tient au parc Royal où vous pourrez réparer vos luminaires défectueux. Une idée lumineuse.

+ "Bright Brussels", jusqu’au 13 février, gratuit, lieux intérieurs sous CST.

275 cartes de visite à collectionner

t L’art est sans doute l’une des plus belles cartes de visite de Bruxelles. Et Bruxelles une carte de visite maîtresse pour ses artistes. Pour vous le prouver, rendez-vous ce week-end aux anciens magasins Vanderborght, entre Monnaie et Galeries Royales, pour rencontrer 275 artistes bruxellois leur ouvre en effet ses cimaises sur les 6.000m2 du lieu. Concept: les artistes, pros ou amateurs, exposent chacun 3 œuvres. Seule condition: un domicile ou un atelier sur le territoire de 1000 Bruxelles. Les 6 étages de l’espace d’expo seront donc remplis de peinture, dessin, collage, photo, textile, sculpture, installation, projection, sérigraphie, maquette, céramique, mosaïque… Deux focus pour cette 9e édition: femme et street-art et arts numériques. Un jury sélectionnera aussi le gagnant de l’expo offerte chaque année à la Centrale. Au total, 800 œuvres sont rassemblées sur 6 étages. Il vous faudra donc du temps si vous souhaitez récupérer les 275 cartes de visite auprès de chaque exposant.

+ "Carte de Visite/ Art open Kunst", vendredi 11/02 (18-22h), samedi 12/02 (11-19h), dimanche 13/02 (11-18h), au Vanderborght, rue de l’écuyer 50 à 1000 Bruxelles, gratuit sous CST.

Le brame des phasmes

termine sa 12e édition en fanfare ce week-end à Bruxelles avec une programmation mixte. Ça a l’air pointu comme ça, mais c’est ludique. Avec vos kets, foncez doncoù sont rassemblées. Vous y entendrez des grillons, des enfants, des sirènes, des borborygmes, des flots, et y interagirez avec des animaux numériques bizarres, des haut-parleurs tournoyants ou une très étrange sphère sonore géante. Autre option à entendre avec vos enfants: la projection de 10pour un concours. Les stars en sont… des phasmes. Qui sait, peut-être ces insectes peuvent-ils aboyer, chanter l’opéra ou bramer. Rayon concerts,de l’Hôtel de Ville pour écouter 5 voix et une batterie. Ou bien à Flagey pour un retour dans le temps vers le jazz de nos grands-parents. Les plus geeks pourront même en apprendre sur la prise de son avec téléphone ou sur le bruitage. Clap clap clap!

+ "Semaine du Son", jusqu’au 13/02 à Bruxelles (et jusqu’au 20/02 en Wallonie et Flandre), notamment à Flagey et La Vallée, programmation complète en ligne.

Le mauvais goût des Belges

s Très cool expo, décalée comme on les aime, "" décline le livre du même nom à la galerie Ruby, dans le quartier des quais du centre de Bruxelles. L’ouvrage est un best-seller: il en est à sa 5e réimpression. Il semblerait donc que les maisons moches soient une spécialité de notre cher pays. Et au regard des clichés que Hannes Coudenys publie régulièrement sur son compte Instagram, il y a du vrai dans cette idée. Mais comme le dit ce photographe, qui aime enrichir ses prises de vue d’une légende bien sentie, "mieux vaut être laid que d’être ennuyeux". C’est peut-être ce qui guide les architectes (anonymes, heureusement pour eux) compilé par l’auteur. Et dont certaines des plus confondantes créations s’exposent dans ce lieu ouvert il n’y a même pas 2 ans. "Attention", préviennent les galeristes, "d’aucuns méprisent peut-être ces architectes en 2022. Mais leurs aïeux en ont peut-être fait de même avec Picasso et Pollock. Et la roue n’a pas trop mal tourné pour ces deux-là".

+ "Ugly Belgian Houses", jusqu’au 5 mars à la Ruby Gallery, 19 Boulevard de Dixmude à 1000 Bruxelles, du mercredi au samedi de 12h à 18h.

I brol you

On s’en voudrait de ne pas terminer cette petite sélection du week-end par une suggestion coquine de saison.de l’ancienne banque CGER, s’ouvre aux amoureux en la veille de Saint-Valentin avec une édition spéciale du Brols, un marché pop-up qui rassemble un melting-pot de tendances. Ce dimanche donc, l’ambiance sera réchauffée par des exposants qui n’épiceront pas que les petits plats: vous y trouverez tatouages, cocktails, plantes vertes, vinyles, piercing, baskets, bijoux et design. Mais aussi de la lingerie et des sex-toys. On s’encanaillera aussi avec un speed dating et un défilé des drag-queens de Chez Maman.

+ "Brols 5, The Love Edition", ce 13 février au Wolf, de 12h à 19h