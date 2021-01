Le PTB qui a interpellé le Collège à ce sujet lors du conseil communal du 21 janvier regrette l'immobilisation de la commune. "La commune attend que l'emplacement devienne constructible mais cela ne va pas se produire dans les années à venir. Quel est le plan B de la commune ? Il faut reconnaître que le choix de l'emplacement n'est pas le bon et il faut construire cette crèche ailleurs. En terme du nombre de places en crèche, nous sommes le mauvais élève de la Région bruxelloise. Il y a beaucoup de demandes de places en crèche à Anderlecht suite à un boom démographique".

En ce qui concerne le terrain en friche: "Il est clôturé mais ne sert à rien". Comme il est désigné comme zone de parc dans le Pras, le PTB d'Anderlecht propose d'étendre le petit square voisin. "Nous demandons au Collège de prendre des initiatives".

"Le projet architectural de la crèche existe pour cet emplacement, indique Fabrice Cumps, bourgmestre PS de Anderlecht. Les contraintes du lieu ont été prises en compte dans la conception du bâtiment. On ne peut pas le déplacer. En revanche on construit des crèches ailleurs. Il y a eu deux nouvelles crèches en 2020 et il y en aura encore deux autres en 2021". Et mettre un parc à la place ? "Non c'est difficile, il y a une dalle en béton".

Pour "Les Petits Ramiers", rue de l'Obus, la commune attend la prochaine révision du PRAS. Le bourgmestre explique : "La modification du Pras est quelque chose de très lourd. Ils ne peuvent pas le faire que pour nous. Ils pourront corriger l'attribution lors de la prochaine modification globale du plan".

voilà ce qui est écrit sur la pancarte des membres du PTB posant devant un grillage. Derrière eux un terrain vague qui aurait dû être l'emplacement de la crèche de 56 places "Les Petits Ramiers"., indique Giovanni Bordonaro, chef du groupe PTB à Anderlecht.