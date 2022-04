Le bourgmestre s'explique



De son côté, le collège relativise. Le bourgmestre, Fabrice Cumps (PS) explique avoir déjà ouvert 165 nouvelles places en deux ans notamment grâce aux crèches des “Roses” et des “Muguets.” “On a pour projet de doubler les places disponibles sur la commune d’ici la fin de la mandature et surtout de donner à chaque quartier une offre d'accueil appropriée à son nombre d’habitants.”



En ce qui concerne les retards, le bourgmestre explique qu’il y a des aléas de chantier. “Il peut y avoir des litiges avec des riverains par exemple, mais les dates que nous avions annoncées dans le plan crèches étaient indicatives. C’était seulement une prévision." Les contrôles de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE), nécessaires avant l'ouverture, prennent aussi plusieurs mois et peuvent déboucher sur de nouveaux travaux.



Le projet des Petits Ramiers reste pour sa part à l’arrêt selon Guy Wilmart (PS), échevin en charge des Crèches francophones. “Il y a un problème d’affectation du sol. Pour le moment, le projet est suspendu”.



Selon les chiffres de l'ONE, la région bruxelloise compte 13 038 places d'accueil pour 35 777 enfants en âge d'être dans ces structures, soit un taux de couverture de 36 %. 8 603 de ces places sont subventionnées. La participation financière des parents est alors calculée en fonction de leurs revenus ainsi que du barème de l'ONE (de 2,68 € à 37,87 € pour une journée pleine). Pour les 4435 places restantes, non subventionnées, les établissements fixent librement leurs tarifs.

La crèche des “petits bateaux” devait ouvrir en 2020 le long du canal. Finalement, ce sera pour mai ou juin 2022. Et ce retard n’est pas exceptionnel pour les constructions de crèches à Anderlecht. Le conseiller communal Giovanni Bordonaro (PTB) recensait quatre autres cas lors du dernier conseil communal : “Les Jonquilles”, route de Lennik, “Les Pivoines”, City gate 1 - Marchandises, “Les Boutons d’Or”, Biestebroeck, et “Les petits Ramiers” rue de l’Obus. 210 places au total. Les retards pour chacune varient entre 1 et 2 ans.L’élu s’inquiète de ces retards, par rapport au calendrier annoncé du “plan crèches.”