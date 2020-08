Au deuxième étage du commissariat Démosthène, à Anderlecht, six policiers se préparent à entamer leur patrouille Covid. De 16 heures à 2 heures, les agents vont contrôler le bon respect du port du masque dans la commune. "Pour l’instant, on est dans une phase de prévention. L’objectif n’est pas de donner des amendes mais d’informer la population", explique l’inspecteur principal Leleu, responsable des trois patrouilles du jour.

Une mission d’information bien nécessaire car à peine sortis du commissariat, le responsable des trois patrouilles du jour et son collègue croisent des citoyens en tort. "Hé ben voilà, on a trois personnes dans une rue, il n’y en a pas une qui a le masque." L’inspecteur arrête sa voiture à hauteur de l’une d’elles et lui lance : "Bonjour Monsieur ! Le port du masque est obligatoire partout à Bruxelles depuis deux jours. C’est une habitude à prendre."

Un riverain promenant son chien, une dame allant à la pharmacie, après à peine un quart d’heure de patrouille, les agents ne comptent plus le nombre de passant(e)s interpellé(e)s.

(...)