La commune d'Anderlecht lance un appel à candidature pour la location de l'espace horeca du complexe sportif du Vogelenzang, situé rue Chant d'Oiseaux 130.

Les candidats sont tenus de participer à la visite du site, au préalable de la remise d'un dossier. Des visites sont organisées les vendredis 16 octobre à 14h et 23 octobre à 10h. Quant aux dossiers de candidature, il peuvent être déposés au service Bâtiments et logements, contre accusé de réception, du 12 au 30 octobre ou envoyés par la poste par courrier recommandé au plus tard le 30 octobre au service Bâtiments et logements (21 rue du Transvaal, 1070 Anderlecht).