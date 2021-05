Vêtements, livres, décoration et ustensiles de cuisine : le Circularium, à deux pas des Abattoirs d'Anderlecht a tout d'un magasin comme un autre. Mais au moment de passer à la caisse, nul besoin de sortir son portefeuille : c'est stylo et un bout de papier qu'il vous faut, pour écrire un petit mot gentil. Ici, tout se paye avec des remerciements. A qui faut-il dire merci ? Aux donateurs qui ont déposé des objets dont ils ne servent pas ou plus. Le projet se veut un lieu de convivialité, où chacun repense sa façon de consommer.

Concrètement, les clients peuvent prendre jusqu'à un article par jour en échange d'un mot de remerciement qui sera transmis à la personne qui l'a offert. Quant aux donateurs, ils peuvent déposer autant d'articles que souhaité, pour autant qu'ils ne soient pas cassés, sales, incomplets, dangereux ou périssables. Ils laissent ensuite un petit mot à leur futur propriétaire.