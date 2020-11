Dans le cadre de l'Egalité des chances, la commune d'Anderlecht a confectionné des masques transparents 100% anderlechtois à destination des personnes s’aidant de la lecture labiale pour communiquer.

Avec l'arrivée du coronavirus et des masques obligatoires, il est devenu plus laborieux pour les personnes sourdes de communiquer avec leurs proches et dans leur vie au quotidien. Elles ne sont pas les seules car les personnes sensibles au langage non verbal, telles que les personnes autistes ou trisomiques, rencontrent également des difficultés avec le port du masque.

Les masques transparents apporteraient une solution néanmoins ils trop rares et trop coûteux. Suite à ce constat, Anderlecht, à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins, a décidé de produire des masques 100 % anderlechtois destinés à ces publics spécifiques.

Ces masques sont conçus sous la supervision technique de la commune et de son médecin référent, le Docteur Godeau, et d'une conseillère communale sourde. Ils sont produits à Mulieris, un atelier anderlechtois de réintégration socio-professionnelle et asbl paracommunale.

Afin d’optimiser leur utilisation et leur lavage, les masques seront distribués avec une notice d’utilisation.

Pour obtenir ces masques (quatre maximum par personne), vous devez adresser votre demande par mail à: egalitedeschances@anderlecht.brussels, en communiquant vos coordonnées. (nom, prénom, adresse e-mail et n° de téléphone/gsm) ainsi que le nombre de masques souhaité.

Une confirmation vous sera envoyée. Les masques sont à retirer au Centre de Santé, rue d’Aumale 21, sur présentation de votre carte d’identité les 18, 20 et 23 novembre de 10h à 12h30.