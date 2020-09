La salle Simonet a été l’un des fleurons sportifs de la commune d'Anderlecht durant de longues années. De nombreux évènements sportifs s’y sont tenus depuis des décennies pour divers sports, et en particulier le basket. Mais aujourd'hui, l'état de cette salle qui jouxte le stade d'Anderlecht inquiète le MR local.

"Les années ont passé et il est évident que la salle est devenue vétuste. Il fut envisagé, à l’occasion du pénible dossier de l’agrandissement du stade du RSCA, de la raser et de la remplacer par une salle moderne située à proximité, voire de l’intégrer dans une cité des sports imaginée en cas de départ du RSCA de son enceinte actuelle. Toutes ces perspectives sont aux mieux remises au frigo, semble-t-il", explique le chef de groupe MR Gaëtan Van Goidsenhoven. "Ceci dit, en l’attente d’une solution durable quant à la rénovation ou au remplacement de la salle Simonet, son entretien quotidien fait manifestement défaut."

"Il nous revient photos à l’appui que la propreté de la salle est pour le moins améliorable, pire une infestation de rongeurs devient de plus en plus manifeste. Il nous revient de même que la commune a investi dans une machine de nettoyage performante sans pouvoir acquérir le savon dont elle a besoin pour fonctionner", précise Gaëtan Van Goidsenhoven, qui a interpellé le collège pour savoir ce qui est envisagé pour assurer une hygiène correcte au sein de la Salle Simonet.

Contacté, l'échevin des Sports Julien Milquet (CDH) explique que la commune met un point d'honneur à entretenir cette salle emblématique au mieux. "La salle Simonet accueille différents clubs durant l'année dans des sports variés et sert également à l'occasion de compétitions sportives. Un club de basket de l'échelon national occupe notamment la salle et, cette même salle Simonet, a accueilli l'année dernière un quart de finale de coupe de Belgique de Futsal", explique-t-il.

"Des surveillants sont affectés au nettoyage de la salle Simonet. La salle, les couloirs, les sanitaires, les gradins sont régulièrement nettoyés. L'autolaveuse est passée environ quatre fois par semaine dans la salle en période normale. Cette machine est remplie d'eau et d'un produit nettoyant et désinfectant. En période de COVID, la salle est lavée deux fois par jour", poursuit Julien Milquet.

En ce qui concerne les rongeurs, il ressort qu'une dizaine de pièges ont été installés il y a un an dans la salle. "Les surveillants du site n'ont vu qu'un rongeur mort en un an. Le service Hygiène passe par ailleurs régulièrement à la salle et intervient en cas de demande des surveillants ou des utilisateurs. Des travaux conséquents ont eu lieu et vont avoir lieu dans la salle Simonet. Ainsi, l'éclairage de la salle a été changé l’année dernière. L'électricité sera refaite dans les prochains mois, ce qui la maintiendra aux normes en vigueur. La chaufferie sera également rénovée à l'avenir."

Afin d'augmenter l'offre sportive de la commune, plusieurs projets sont prévus dans les futures années, telle que la future salle de sport dans le cadre du Contrat de quartier Peterbos. D’autres projets sont également envisagés à Neerpede et à Cureghem, en plus de la salle du Curosport.