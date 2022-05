À l’approche de la session d’examens, les autorités anderlechtoises mettent à disposition des étudiants de la commune de nouveaux locaux. Du 16 mai au 24 juin, les Anderlechtois pourront utiliser deux nouvelles salles de l’Espace Scheut (rue Léopold de Swaef, 10B, à Anderlecht).

Le lieu est ouvert gratuitement lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h, et le mardi et vendredi de 14h à 17h.

Une des salles est munie d’ordinateurs. Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire via le numéro 02.431.94.20 ou 0490.47.73.75.