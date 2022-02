La commune lance Festiv’in : une programmation “culturelle et intellectuelle dédiée uniquement aux seniors.” Entre février et juin 2022 vous pourrez suivre gratuitement les conférences, ciné-débats, ateliers d’écriture et marches culturelles. Le premier rendez-vous abordera la question de l’économie durable lors d’une conférence ce vendredi. Suivront d’autres activités sur la vaccination, les médias, la ville durable ou encore l’émancipation des femmes.



La programmation complète est disponible sur le site web de la commune. Les événements sportifs Activ’in sont aussi toujours accessibles.