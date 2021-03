Les travaux de remise à neuf des locaux de l’école fondamentale des Goujons, à Anderlecht, sont terminés. Après le déménagement du mobilier, les quelque 250 élèves de l’école primaire vont pouvoir progressivement quitter une partie de leurs pavillons préfabriqués pour s’y installer.

Au programme de cette rénovation lourde : nouveaux sols, cloisonnements, menuiseries, châssis, mais aussi nouveaux systèmes de ventilation et de chauffage. De quoi offrir aux jeunes élèves, dont le nombre est en augmentation, et au personnel de l’établissement, des locaux dignes de ce nom et des conditions de travail optimales.

Le projet de rénovation ne s’arrête pas là, puisqu’une fois les élèves du fondamental installés, une partie des pavillons modulables seront enlevés pour laisser place à une nouvelle cour de récréation. Dans le cadre du "contrat écoles", du contrat de quartier durable et de financements complémentaires, de nouvelles classes devraient être créées et le réfectoire, une des façades, les abords du site et le théâtre devraient rénovés. Le tout avant 2024.

Les nouveaux locaux seront officiellement inaugurés ce mardi matin.