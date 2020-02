Les riverains auront jusqu'au dimanche 1 er mars pour se prononcer.

Ce mercredi 19 février, dans le cadre du projet de redynamisation du square Albert 1 er, la commune d'Anderlecht lance une enquête d'opinion auprès des citoyens pour connaître les types de commerces qu'ils souhaiteraient voir ouvrir dans le quartier. Une initiative de l'échevine du Développement économique Elke Roex (sp.a.) et soutenue par le bourgmestre Éric Tomas (PS).

En partenariat avec l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise Hub.brussels et le Foyer Anderlechtois, la commune d'Anderlecht a lancé en septembre 2019 un projet de réhabilitation des rez-de-chaussée commerciaux des immeubles du square Albert 1er .La première phase du projet débute ce 19 février et consiste en une enquête pour connaître l'avis des citoyens et des habitants du quartier. Ceux-ci pourront s'exprimer sur le type de commerces qu'ils souhaiteraient voir ouvrir sur la place.

Pour ce faire, une enquête en ligne est mise à disposition des citoyens sur le site de la commune d'Anderlecht ainsi que sur la page Facebook de la commune. Des formulaires papiers sont également disponibles dans les ASBL et les crèches du quartier Albert 1er. En outre, la commune, en collaboration avec hub.brussels, prévoit une présence sur le terrain pour questionner directement la population.

Les riverains auront jusqu'au dimanche 1 er mars pour se prononcer. La commune analysera ensuite les réponses collectées et entamera la seconde phase du projet, à savoir rechercher et soutenir de nouveaux commerçants de qualité pour occuper les rez-de-chaussée. La redynamisation des espaces commerciaux s'inscrit dans le projet plus large de rénovation des immeubles de logements sociaux du Square Albert 1er en collaboration avec le Foyer Anderlechtois.