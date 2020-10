La déchetterie mobile vous permet notamment de déposer vos petits appareils électriques, votre huile de friture et du mobilier encombrant. Elle est ouverte de 9h à 18h.

Ce lundi, elle sera avenue Docteur Lemoine (accès via av. Charles De Tollenaere). Demain, rendez-vous avenue Docteur Zamenhof (accès via av. Victor Olivier). Mercredi 14, avenue Léon Debatty (accès via sq. des Vétérans Coloniaux). Jeudi 15, rue Jorez/rue de la Clinique (accès via rue Sergent De Bruyne). Vendredi 16, rue du Broeck (entre place de Sainte-Adresse et rue Erasme).

Lundi prochain, elle sera place de la Croix-Rouge (accès via rue de l’Hygiène). Mardi 20, rendez vous rue Lamartine (accès via rue Homère). Mercredi 21, rue de la Rosée (accès via place A. Lemmens). Jeudi 22, rue du Drapeau (accès via rue d’Aumale). Vendredi 23, place de la Roue.