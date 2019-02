L'Anderlechtoise Elisabeth De Proost est née le 5 mars 1908.

Férue de danse, indépendante, cette Anderlechtoise pur jus est devenue la doyenne des Belges en avril 2018 après le décès à Courcelles de Madeleine Dullier. La DH l'avait rencontré début 2017 alors qu'elle fêtait ses 109 ans. "Le temps est passé à une vitesse folle, mais je ne me suis jamais embêtée !", nous racontait-elle à l'époque.

Cette Anderlechtoise pure souche est née le 5 février 1908. "Je suis née à Anderlecht et j’y ai grandi. Je n’ai jamais quitté cette commune !, explique la doyenne des Bruxellois qui retrace, pour La DH, son parcours avec un grand sourire. Mon secret de longévité ? Dans la vie, il ne faut jamais trop s’en faire. C’est une fois que l’on réfléchit trop que les problèmes arrivent. J’ai toujours veillé à rester optimiste, positive et j’ai eu la chance d’être toujours bien entourée. J’aime profondément les gens, leur parler et les écouter."

La vie d’Elisabeth a été faite de belles rencontres, dont celle avec son mari Louis Moens qui avait deux ans de moins et qui est décédé il y a plus de 25 ans. Mais s’il y a bien une chose que notre centenaire a toujours adoré faire, c’est danser. "J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour Elvis Presley ! Il était pas mal, hein", sourit Elisabeth, coupe de champagne à la main pour marquer le coup.

"J’ai continué à danser jusqu’à mes 95 ans ! Chaque samedi, de 14h à 17h, on partait danser avec des amis. Un ami garagiste connaissait des chouettes endroits où il nous emmenait danser l’après-midi , poursuit notre jubilaire. La musique! Qu’est ce que j’aime la musique! Mais pas celle tonitruante qu’on entend aujourd’hui. Je parle de la musique classique, la musique douce. Je suis d’ailleurs allée souvent à l’opéra."

Cette ancienne comptable a toujours été de nature curieuse. "J’ai éprouvé de l’intérêt pour un grand nombre de choses dans ma vie. J’ai adoré voyager, mais je ne m’y suis mis qu’une fois que j’étais pensionnée car avant je n’avais pas de congés, ni d’argent suffisant. Je me suis rendu dans plusieurs pays comme la France, l’Italie, l’Espagne ou l’Angleterre", ajoute Elisabeth, notre attachante Bruxelloise de la semaine, qui a toujours aimé tenir le crachoir.

Du haut de ses 109 ans, Elisabeth est bien placée pour porter un regard sur l’évolution de la société dans laquelle on évolue. "Énormément de choses ont changé en bien, mais aussi en mal, surtout au niveau de la mentalité des gens! Les personnes sont moins solidaires qu’avant, ils vont moins spontanément venir en aide et sont plus centrés sur leur petite personne", conclut notre éternelle bonne vivante, qui a eu l’honneur de recevoir un bouquet de fleurs des mains de l’échevine de la Population Monique Cassart (MR) le jour de son anniversaire.

Des souvenirs intacts de la guerre

Elisabeth avait six ans lorsque la première guerre mondiale a éclaté. "Mes souvenirs de l’occupation allemande sont intacts ! C’est une période qui a marqué ma vie. J’ai vu rentrer les premiers Allemands sur la chaussée de Mons. Tout le monde criait, et nous sommes sortis à toute vitesse dans la rue pour voir à quoi ils ressemblaient, explique Elisabeth qui n’a jamais quitté la commune d’Anderlecht. J’ai vécu rue de la Justice, juste à côté de la place de la Résistance. Je me souviens qu’il y avait, à l’époque, un chausseur et un coiffeur. Mais j’adorais aussi me rendre avec mes amis aux magasins de la rue de Douvres et ceux de la rue Wayez pour y faire mes achats. J’ai également souvent été me promener aux alentours de la place de la Beauté où près de la Collégiale Saints-Pierre-et-Guidon. C’était là mes endroits préférés de mon enfance et de ma vie à Anderlecht !"