La drève Soetkin est une charmante artère de la commune d’Anderlecht bordée de villas. Mais depuis le mois de novembre, une vingtaine de cambriolages se sont déroulés dans cette rue qui fait partie du quartier Scherdemael, situé juste à côté du ring. Les riverains se sentent impuissants face à la situation qui semble hors de contrôle.

"Vu que la commune n’agit pas, j’ai mené ma petite enquête et il apparaît, en discutant avec les voisins, que les cambrioleurs sont très bien renseignés. Ils commettent l’effraction en général entre 18 h 30 et 19 h quand les propriétaires sont partis. Ils connaissent nos habitudes et itinéraires. Ils ne cambriolent pas n’importe où : ils savent où sont les maisons avec de l’argent ainsi que les horaires des propriétaires", fustige Halina Benmrah, dont le domicile a été visité au début du mois de novembre.

Le modus operandi est toujours identique : les cambrioleurs s’introduisent par les toitures avant de retourner toute la maison en quête d’affaires de valeur. "Le mois dernier, c’est mon voisin qui a été cambriolé. Les cambrioleurs savaient où se trouvait le coffre-fort qui était caché derrière un mur de briques. Ils l’ont démoli avant de s’enfuir avec le butin. Ils passent toujours par les toitures car ils savent que celles-ci ne sont pas équipées d’alarme. Le même modus operandi a été observé depuis peu dans la commune voisine de Dilbeek", poursuit Haline Benmrah, également conseillère communale MR.

Elle a profité de cette casquette pour interpeller le bourgmestre Éric Tomas (PS) lors du dernier conseil communal. Selon elle, l’éclairage n’est pas suffisant dans ce quartier, "mais il m’a rétorqué que l’éclairage était suffisant".

Elle déplore le manque d’action de la part de la commune pour enrayer le phénomène. "Je comprends que l’on ne fasse rien quand il s’agit d’un cas isolé. Mais on parle ici d’une vingtaine de cambriolages en même pas trois mois ! Chaque fois qu’on en parle au bourgmestre, il nous rit au nez comme si on affabulait et semble ne pas prendre cette situation au sérieux. Nous avons demandé d’implémenter un PLP (partenariat local de prévention, NdlR) mais en vain."

Le manque de lumière dans le quartier freine l'action de la police

Son attention a plus d’une fois été attirée par le comportement de jeunes qui errent dans le quartier. "Il y a des groupes de jeunes qui zonent près de chez nous. Ils sont souvent là en soirée et ne sont pas domiciliés dans le quartier. Quand on leur demande la raison de leur présence ici, ils nous répondent qu’ils ont le droit de fumer leurs joints ici. Ce n’est pas rassurant", conclut Haline Benmrah.

La problématique sera évoquée lors du conseil de police de ce lundi suite à une question du conseiller de police Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). "Les habitants de la drève Soetkin et des environs expriment leur désarroi à l’égard d’une situation qui leur apparaît comme hors de contrôle dans leur quartier. Un procédé d’entrée par le toit des maisons semble être devenu une méthode éprouvée de même que la fuite vers l’avenue du Luizenmolen. Une analyse de la situation a-t-elle été faite par la police pour endiguer ce phénomène et appréhender les malfaiteurs ? Il me revient par exemple que les policiers seraient particulièrement gênés dans leurs opérations par le manque de lumière dans le quartier."

Nous avons tenté de contacter la zone de police Midi pour recueillir une réaction, en vain. Le bourgmestre a néamoins réagi, Éric Tomas (PS) assure que des patrouilles de police sont envoyées dans ce quartier de manière régulière mais que personne n’a pour l’heure pu être identifié. "Nous recommandons vivement aux riverains d’acheter une alarme de sécurité, d’autant que la commune octroie une prime pour inciter la population à s’en procurer", explique-t-il. Il confirme la position de la commune qui est opposée à l’implémentation d’un partenariat local de prévention qui permettrait aux riverains de se surveiller mutuellement. "Cela fait des années qu’on parle de ça mais ni la commune ni la police n’y sommes favorables. La police doit faire son travail dans tous les quartiers et investir de l’argent dans ce quartier plus qu’un autre montrerait qu’on se focaliserait plus sur une certaine zone, ce qui n’est pas correct. De plus, les cambriolages dans ce quartier sont sporadiques et la problématique est ressentie de manière similaire ailleurs."