Le parquet de Bruxelles recherche l'auteur d'un braquage commis dans un magasin situé rue Lieutenant Liedel, le 6 mai dernier vers 15h45 à Anderlecht.

Voici les faits, relatés dans l'avis de recherche : "un homme entre dans le commerce. Il sort un couteau de son pantalon et le pointe en direction de l’employée. Il tente d’attraper le GSM de la caissière mais la victime parvient à le saisir avant lui. Il essaye ensuite d’ouvrir la caisse, sans y parvenir. Après quoi, il veut faire le tour du comptoir mais la victime fait mine de prendre la fuite par l’autre côté. Voyant cela, l’auteur se fait plus menaçant et parvient finalement à lui voler son téléphone. L’employée utilise alors sa chaise pour se défendre tout en s’écartant du comptoir et en criant à l’aide. Le malfrat finit par prendre la fuite en s’encourant."

L’auteur mesure environ 1,85 m et est de corpulence normale. Il pourrait être âgé d’une vingtaine d’années. Il porte une moustache.

Au moment des faits, il était vêtu d’une veste grise de marque Oakley, d’un jean bleu, d’un bonnet noir et de chaussures beige. Il était armé d’un grand couteau de cuisine et était en possession d’un sac à dos avec des motifs de carrés multicolores.