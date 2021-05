Chaque semaine, Elke Roex (one.brussels), échevine anderlechtoise en charge notamment de l’Emploi et du Commerce, se rend au centre de vaccination du stade d’Anderlecht pour donner un coup de main à l’accueil.

Une présence qui interpelle le chef de groupe de l’opposition MR Gaëtan Van Goidsenhoven. "Plusieurs personnes m’ont fait part de leur surprise en découvrant l’échevine Elke Roex installée derrière un guichet, alors qu’elle n’a pas la compétence de la santé. Elle prend les cartes d’identités des uns et des autres. Cette présence est interpellante et vue comme une tentative de récupération politique et électorale sur le compte de la vaccination. Est-ce la place d’un responsable politique d’accueillir les citoyens ?", s’étonne-t-il.

"Chacun peut donner un coup de main mais la commune d’Anderlecht a déjà suffisamment de personnel disponible et la présence de l’échevin pose question. Cela créé un malaise dans une campagne de vaccination qui se passe plutôt bien jusqu’à présent. Si l’échevine a des heures à combler, elle peut s’intéresser au sort des commerçants, des indépendants, qu’elle n’a pas soutenu puisque aucun budget n’a été consacré au secteur commercial", poursuit Gaëtan Van Goidsenhoven.

Contactée, l’échevine explique qu’il s’agit là d’une non-polémique. "Le centre de vaccination est géré par des volontaires du personnel communal, dont moi-même. Je n’ai pas encore eu de remarque à ce sujet, mon nom n’est pas marqué, je porte un masque comme tout le monde", explique-t-elle. "Tous les membres du personnel communal ont reçu un mail pour savoir qui veut être volontaire et des gens de tous niveaux à la commune se rendent accessibles, dont moi. Je travaille à l’accueil une fois par semaine mais je fais également parfois du travail de l’ombre, comme la gestion des listes d’attente. J’essaie simplement de me rendre disponible pour faire avancer la vaccination", conclut-elle.

Au début de la semaine, le centre de vaccination d'Anderlecht, commune bruxelloise, dispose de plus de 500 doses du vaccin Pfizer non utilisées. La commune a décidé de les attribuer au personnel administratif et enseignants communaux qui ne sont pas encore vaccinés. Aucun critère d'âge n'est requis, ni de liste d'attente (mise en place sur la plateforme Bruvax depuis le 19 avril).

Cette polémique intervient une semaine après que la commune d'Anderlecht ait distribué 600 doses de vaccins Pfizer à son personnel communal, outrepassant la plateforme Bruvax. Contacté par nos confrères de RTL, le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) affirmait ceci : "On a commencé à téléphoner à la liste d'attente mais on a rapidement constaté que dans cette liste, il y avait des personnes qui avaient déjà été vaccinées ou qui avaient déjà un rendez-vous. Et donner 600 coups de fil en une journée pour donner 600 doses c'était impossible. C'est pour ça qu'on a monté cette opération presque militaire pour ne pas perdre les doses."