Pour résister à la morosité engendrée par la crise sanitaire, la commune d’Anderlecht encourage les citoyens et les commerçants à illuminer et décorer davantage leurs fenêtres et vitrines cette année. Un acte à réaliser seul ou en famille, qui apportera aux rues d’Anderlecht et aux quartiers luminosité et esprit de fête. Un petit guide de conseils en bricolage, disponible sur le site de la commune, a été réalisé en collaboration avec les différents services cultures néerlandophones des 19 communes afin de pousser la créativité au plus loin.

Les 500 habitant(e)s les plus créatifs et créatives seront récompensé(e)s par un bon d’achats de 100 € chacun à consommer dans les commerces anderlechtois participant au concours. En participant comme commerçant(e), même en cas de fermeture imposée par les autorités, la Commune récompensera les 50 commerces ayant les plus belles décorations et illuminations de vitrines par un forfait de 300 €. De plus, les bons d’achats des habitants gagnants seront dépensés dans ces commerces participants.

Inscriptions par mail jusqu'au 21 décembre via le formulaire disponible sur www.anderlecht.be, par mail ou par téléphone. Pour les habitants via le 02 436 65 31 / 0499 96 62 07 et eventanderlecht@anderlecht.brussels. Pour les commerçants via le 02 436 65 40 et economie@anderlecht.brussels. Les participants seront invités à envoyer leurs photos de décorations, lumineuses si possible, à ces adresses mails.