Le traditionnel concert de Nouvel An revient ce dimanche 10 janvier à Anderlecht. Le trio Phalaena s'installera dans la salle du conseil de la maison communale pour vous faire redécouvrir les grands compositeurs de la musique classique.

Mesures sanitaires obligent, c'est depuis votre canapé que vous pourrez suivre le concert, retransmis en direct et en intégralité sur YouTube dès 11h.

Le concert, fruit d'un partenariat entre l'Académie de musique d'Anderlecht et le centre culturel communal Escale du Nord, sera assuré par trois musiciennes et musicien aguerris : Isabelle Chardon au violon, Sophie Hallynck à la harpe et Christophe Delporte à l'accordéon.