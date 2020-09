Situé entre la chaussée de Ninove et la rue de Birmingham, le quartier Scheut est un quartier résidentiel avec des commerces de proximité, des écoles et un hôpital. Il est cependant victime d’un trafic de transit grandissant depuis et vers le centre de la commune. C’est pourquoi les rues Verdonck, Ruquoy, de l’Agrafe et de l’Aiguille et la place De Smet sont réaménagées.

Beliris veut rendre le quartier à ses habitants. Les piétons et cyclistes occuperont une place centrale avec une sécurité accrue pour tous les usagers actifs et l’espace sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Le réaménagement invitera aux loisirs et aux activités en plein air avec un décor plus agréable et plus vert.

© Espace Mobilités



Concrètement, il s’agit de restructurer l’espace public, d’aménager des voiries tout en apportant un équipement qui favorise la proximité, de dégager et de rénover des trottoirs et de diminuer la vitesse des véhicules motorisés.

La place Henri De Smet sera transformée en un lieu convivial. Le parking fera place à une zone de plain-pied cyclo-piétonne. Le trafic provenant de la chaussée de Ninove ne pourra plus entrer sur la place, mais le trafic local venant des trois rues à sens unique autour de la place pourra encore accéder à la chaussée. Et pour encore plus de sécurité, la place devient une zone résidentielle (20 km/h) après les travaux.

L’aspect durable est mis en avant par la récupération des eaux de pluie dans les parterres plantés, la récupération de pavés en terre-cuite existants en voirie et l’utilisation de matériaux nobles, durables et locaux (pierre bleue, terre cuite). Enfin, pour verduriser la zone, Beliris a opté pour des plantes qui enrichissent la biodiversité en milieu urbain.

La fin du chantier est prévue pour fin 2021. Un montant de 2 263 000 d'euros est investi par Beliris pour ces travaux réalisés par l'entrepreneur Eurovia et conçus par le bureau Espace mobilités.