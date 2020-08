La commune d'Anderlecht a décidé d'imposer la fermeture des établissements Horeca, des cafés, des marchands ambulants et des autres types de commerce vendant des boissons alcoolisées dans les alentours du stade. Cette interdiction sera d'application les 16 et 23 août 2020 entre 15h et 1h du matin.

"Pour rappel, pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, le club a décidé de jouer ces deux rencontres face au STVV et à Mouscron à huis-clos. Afin d'éviter que les supporters qui ne pourront avoir accès au stade ne se regroupent massivement dans les cafés environnants et favorisent ainsi la circulation du virus, la commune a décidé de fermer ces établissements le temps du match", explique la commune dans un communiqué.

"La présence de supporters locaux ou visiteurs pourrait compliquer le travail déjà difficile de nos forces de l'ordre en ces temps de crise", poursuit le bourgmestre anderlechtois Fabrice Cumps (PS). "Il est donc de mon devoir en tant que bourgmestre de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ces rencontres se déroulent parfaitement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Lotto Park."

La police pourra procéder à des arrestations administratives en cas de rassemblement de plus de 10 personnes et en cas de troubles à l'ordre public.

Découvrez le périmètres concerné par cette interdiction ci-dessous.