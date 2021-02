"Rénovation de nos logements : oui, mais qu'on nous prenne pour cons : non", peut-on lire sur le communiqué du site du syndicat des locataires. Ce dernier ainsi que les habitants du bloc 16 de la résidence Peterbos à Anderlecht appellent tous les locataires du Peterbos ainsi que leurs amis à se réunir pacifiquement ce lundi 1er mars entre 9h et 10h30 au pied de l'immeuble 16 du Peterbos. "Nous allons protester contre les conditions indignes, dégradantes et inhumaines dans lesquelles la société Comensia nous oblige à vivre depuis plus d'une année, annonce José Garcia, le secrétaire général du syndicat des locataires, sur le site. Nous demandons à la ministre du logement, Nawal Ben Hamou (PS), au bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), et à la société de logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB) de venir constater notre situation et intercéder en notre faveur auprès de notre société immobilière de service public (SISP) Comensia SISP !"