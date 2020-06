L'actuel vice-président de la Stib remplace Guy Wilmart.

Anderlechtois de naissance le nouveau président est âgé de 34 ans. Lotfi Mostefa est également vice-président de la Stib. Conseiller du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles et chef de groupe au conseil communal d’Anderlecht, il possède un Master en Sciences Politiques de l’ULB et un bachelier en droit.

"Je connais bien les réalités socio-économiques de notre commune et souhaite aller plus loin dans mon action pour améliorer le quotidien de nos habitants. Je veux lutter afin de concrétiser des projets qui permettront d'hausser le taux d'emploi des jeunes et faciliter l'accès au logement. Le foyer Anderlechtois m’en offre l’opportunité. Je veux aussi plus communiquer sur les actions positives réalisées par le Foyer. Pour cela, après chaque CA, je communiquerai les décisions clé qui y seront prises", explique-t-il.

"Lotfi a cette double qualité assez rare finalement d'être à la fois un homme de dossier et de contact. Sa connaissance de la matière, sa capacité à activer ses relais et sa présence sur le terrain permettront certainement de continuer le travail mené au profit des locataires du Foyer anderlechtois. Il peut en tous cas compter sur le soutien des autorités communales pour rencontrer ses objectifs", estime de son côté le bourgmestre Fabrice Cumps.