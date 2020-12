A l’initiative du bourgmestre Fabrice Cumps, avec le soutien de la Cocom et du CPAS d’Anderlecht, le dispositif communal d’hébergement d'urgence et de réinsertion pour les sans-abris sera rouvert à partir de janvier. L’Hôtel "Maria", déjà ouvert d’avril à fin juin 2020, est un dispositif temporaire d’hébergement pour des personnes sans-abris.

La crise sanitaire implique que des mesures de protection soient prises. L’objectif du dispositif est, outre de proposer un hébergement aux sans-abris, de leur apporter une aide concrète en réglant si possible leur situation administrative et en entamant avec eux un accompagnement vers une solution de logement plus définitive.

Enfin, un restaurant de quartier communal a été aménagé pour servir de "chauffoir" durant la période hivernale, avec un encadrement de travailleurs sociaux de la commune. L’objectif est de proposer un moment de répit dans un espace chauffé aux personnes précarisées ainsi qu’aux sans-abris. Un travailleur social sera également présent afin d’aider les personnes qui le souhaiteraient dans des démarches administratives et sociales. Des repas chauds seront également proposés, pour autant que les conditions sanitaires le permettent.